В Якутии и Марий Эл стартовала программа «СВОй бизнес»

В Республике Саха (Якутия) и Марий Эл запущена образовательная программа «СВОй бизнес», направленная на поддержку участников специальной военной операции, ветеранов боевых действий и членов их семей. Проект реализуется по партпроекту «Предпринимательство» партии «Единая Россия» совместно с Корпорацией МСП и «Опорой России».

В Якутии обучение пройдут 25 человек, включая 14 бойцов СВО из Якутска и 11 членов их семей. За пять дней участники освоят основы предпринимательской деятельности, маркетинга, разработают собственные бизнес-проекты и представят их экспертной комиссии.

«Наш проект направлен на эффективную адаптацию участников СВО и членов их семей к мирной жизни через создание собственного бизнеса, обеспечивая им необходимую государственную поддержку и помогая реализовать себя в новых условиях», — отметила региональный координатор партпроекта «Предпринимательство» Ольга Григорьева.

Завершится обучение публичной защитой бизнес-проектов перед экспертной комиссией. По завершении обучения победитель получит грант на воплощение своей идеи. Программа реализуется центром «Мой бизнес» при поддержке Министерства предпринимательства, торговли и туризма республики.

Открытие федеральной программы «СВОй бизнес» состоялось в Йошкар-Оле в штабе общественной поддержки «Единой России». В мероприятии приняли участие замминистра промышленности, экономического развития и торговли республики Олег Сосков, зампред Госсобрания Александр Смирнов, директор АНО «Бизнес-Инкубатор» Александр Порохня, а также член генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Предпринимательство» Артем Поздеев.

Действующие предприниматели поделились опытом и рассказали, как программа помогла им улучшить качество услуг и уровень обслуживания клиентов.

«Основная цель программы — предоставить участникам практические инструменты для создания и развития собственного бизнеса. Мы ориентируемся не только на теорию, но и на анализ реальных кейсов, ошибок и успешных примеров. Уверен, что по завершении программы в Марий Эл появятся новые перспективные проекты, которые станут драйвером роста и вдохновения для всего региона», — подчеркнул Поздеев.

На данный момент по программе «СВОй бизнес» обучение прошли 500 участников из 25 регионов страны.