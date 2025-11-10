На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России запустили меру для обеспечения защиты от БПЛА

Минцифры: операторы связи запустили период охлаждения для SIM-карт
Depositphotos

Операторы связи запустили механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотных летательных аппаратов  — период охлаждения для SIM-карт. Об этом заявили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в Telegram-канале.

В публикации отмечается, что при попадании на территорию России из-за рубежа пользователю нужно будет подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. На номер будет отправлено оповещение о блокировке, а также указано, как ее можно снять.

«До этого мобильный интернет и SMS на этой SIM-карте будут временно блокироваться», — заявили в ведомстве.

7 ноября директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров рассказал «Газете.Ru», что в России в ближайшее время планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для SIM-карт, если абонент находился в международном роуминге. Такие меры направлены против украинских беспилотников.

По данным газеты «Коммерсантъ», временная блокировка SIM-карт, вернувшихся из международного роуминга или неактивных более трех суток, предполагает отключение доступа к мобильному интернету и SMS. Однако также предусмотрено сокращение «периода охлаждения»: для восстановления работы абоненту могут направить сообщение со ссылкой на капчу и проверкой личности. После прохождения теста функции SIM-карты возобновятся.

Ранее в Госдуме призвали скорее ввести в оборот детские SIM-карты.

