80-летний француз пошел к врачу и по необъяснимым причинам оказался в Хорватии

Во Франции 80-летний мужчина поехал к врачу и по необъяснимым причинам оказался в Хорватии, пишет Le Parisien.

Первыми тревогу забили сначала члены местной ассоциации, куда входит пожилой мужчина, а затем и его соседи, которые не видели его весь день и не смогли его найти. Когда экстренные службы прибыли к дому пенсионера, он был пуст. Связавшись с ним по телефону, они с изумлением узнали, что он находится в отеле в Хорватии.

По словам пенсионера, он отправился в путь накануне, чтобы попасть на прием к терапевту в соседний городок. Однако вместо этого он провел за рулем своего автомобиля больше суток, пересек несколько стран и в итоге остановился в Хорватии.

Что именно привело к такой навигационной ошибке – сбой в работе GPS, невнимательность или внезапная дезориентация, – остается неясным. Сам мужчина заявил спасателям, что «не понимает, что произошло». Примечательно, что до этого инцидента за ним не наблюдали когнитивных расстройств или проблем с ориентацией.

