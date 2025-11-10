В метро Екатеринбурга запустили оплату проезда улыбкой

Жители и гости Екатеринбурга теперь могут оплачивать проезд в метро улыбкой с помощью биометрической системы. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Отмечается, что банк оборудовал все 9 станций и 103 турникета инновационными терминалами, позволяющими использовать биометрию для оплаты.

«Турникетный парк дооснащен в соответствии с требованиями 572-ФЗ — это стало возможным благодаря партнерству Сбера и правительства Свердловской области», — говорится в сообщении.

По данным банка, оплата улыбкой становится все популярнее среди пассажиров Екатеринбурга. Так, в октябре таким способом проезд оплатили 70 тыс. раз, а с начала года количество транзакций превысило 800 тыс.

«Платеж проходит за несколько секунд, не нужно доставать банковскую карту или проездной. Система сканирует лицо и преобразует его в уникальный код, что позволяет «узнать» человека — не помешает даже борода, очки или шапка», — отметили в Сбере.

Для популяризации новой технологии введены специальные акции. Так, с 12 по 19 ноября стоимость проезда в метро Екатеринбурга при оплате биометрией снизится вдвое. Акция приурочена к Зеленому дню.

Кроме того, с 20 ноября для новых пользователей биометрии будет действовать акция с 100% начислением кешбэка за первые 10 оплат. Она продлится до конца 2025 года.

Напомним, биометрическая система Сбера уже используется в метро Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Новосибирска. В 2025 году более 1,2 млн поездок в подземном транспорте этих городов были оплачены с помощью улыбки.