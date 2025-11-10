С Вороновского могут снять депутатскую неприкосновенность

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендует депутатам дать согласие на представление генпрокурора России о лишении депутатской неприкосновенности члена фракции «Единая Россия» Анатолия Вороновского. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что завтра парламентариям Госдумы будут озвучены рекомендации о разрешении снятия неприкосновенности с Вороновского.

В пятницу, 31 октября, в Госдуму поступило представление от Генерального прокурора РФ Александра Гуцана о даче согласия на снятие депутатской неприкосновенности с Анатолия Вороновского. Глава комиссии Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах депутатов и мандатным вопросам Отари Аршба сообщил журналистам, что комиссия примет решение по этому вопросу 10 ноября.

Анатолий Вороновский, депутат, избранный по федеральному избирательному округу в Краснодарском крае, является членом комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. В прошлом он занимал должность заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.

Ранее в Абхазии сняли неприкосновенность с депутата Адгура Харазии, после чего его задержали.