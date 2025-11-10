Наблюдатели Общественной палаты России признали выборы в Танзании состоявшимися

Политолог Асафов: выборы в Танзании были конкурентными и инклюзивными

Всеобщие выборы в Объединенной республике Танзания были конкурентными и инклюзивными, в них приняли участие 18 из 19 зарегистрированных партий. Об этом сообщил первый заместитель председателя комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Александр Асафов, возглавлявший наблюдательную миссию Общественной палаты России в Танзании.

Сообщается, что она стала 27-я международной миссией палаты и 11-й — на африканском континенте, а также единственной российской и национальной делегацией, аккредитованной независимой национальной избирательной комиссией Танзании.

Асафов особо подчеркнул, что миссии палаты являются важным инструментом общественной дипломатии и продолжением системы национального наблюдения России, в котором у страны накоплен колоссальный опыт.

«В Танзании мы провели ряд рабочих встреч, в ходе которых обсудили, в том числе, возможность направления наблюдателей на выборы депутатов Госдумы в 2026 году», — отметил Асафов.

В свою очередь, замглавы комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов сообщил, что независимость остается главным принципом общественных миссий палаты: «Мы не представляем государственные органы — мы действуем от имени гражданского общества».

Член Комиссии по вопросам суверенитета Илья Герасев отметил, что миссии Общественной палаты России выстраивают системный подход к наблюдению, основанный на аналитике и практическом обмене опытом. Такой подход позволяет формировать объективное представление о развитии избирательных систем в разных странах и выработать единые подходы к оценке избирательных процедур.

Член Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Евгений Забродин добавил, что миссия также уделяла внимание техническим аспектам и прозрачности процедур.

«В отличие от стран Запада мы не навязываем модели демократии и даем оценку исключительно электоральным процедурам и техническим аспектам. В случае Танзании на отдельных участках мы зафиксировали недочеты в организации тайны голосования, они отражены в нашем отчете и переданы в национальный избирком. В целом процесс прошел организованно и на высоком уровне», — отметил он.

Кроме того, говоря о работе миссии Палаты в Танзании, Асафов отдельно подчеркнул, что вся ее деятельность проходила в строгом соответствии с полученным мандатом. Подводя итоги, он отметил, что миссия оценивает прошедшую в Танзании кампанию как соответствующую национальному законодательству и международным стандартам.

Директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов добавил, что итоги выборов подтверждают устойчивость политической системы и политического курса нынешних властей Танзании, и назвал это окном возможностей для России.