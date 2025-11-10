YouTube запустил программу добровольных увольнений на фоне рекордной выручки

Запуск YouTube программы добровольного увольнения для сотрудников в США с выплатой компенсаций стал показательным примером поведения монополиста на рынке, когда конкуренция фактически отсутствует. Об этом заявил член комиссии по поддержке ИТ-индустрии и комиссии по защите традценностей Общественного совета при Минцифры России Армен Гаспарян.

Отмечается, что программа запущена на фоне рекордных финансовых показателей материнской компании Alphabet. Так, в третьем квартале 2025 года корпорация впервые в истории преодолела отметку в $100 млрд квартальной выручки. Значительный рост обеспечили облачные технологии, доходы от которых увеличились на 34% благодаря спросу на решения в области искусственного интеллекта.

По словам Гаспаряна, значительная часть доходов компании связана с монетизацией пользовательских данных и таргетированной рекламой.

«Но вместо того, чтобы инвестировать эти средства в усиление защиты данных пользователей и улучшение условий труда сотрудников, корпорация идет по пути «оптимизации», — подчеркнул он.

Член Общественного совета при Минцифры России, зампред комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Георгий Волков назвал действия Google классической моделью корпоративной алчности.

«Рекордная прибыль свыше $100 млрд за квартал сочетается с увольнениями сотрудников под предлогом «оптимизации под ИИ». На деле искусственный интеллект здесь – это лишь удобное прикрытие для сокращения издержек и увеличения прибыли акционеров», — сказал он.

Волков добавил, что компания продолжает активно собирать данные о пользователях по всему миру, монетизируя каждое их действие в сети.

«Сотни миллиардов долларов выручки не мешают Google экономить на безопасности пользовательских данных и на собственных специалистах по кибербезопасности. Это наглядно демонстрирует, почему развитие отечественных цифровых платформ – вопрос не только экономический, но и вопрос национальной безопасности», — добавил Волков.

Напомним, программа добровольного ухода действует в материнской компании Google с начала 2025 года. Весной корпорация уже сократила «сотни сотрудников» из подразделений Android и Pixel. Теперь эта практика распространяется на YouTube.