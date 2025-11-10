На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело экс-полковника ФСБ рассмотрят в закрытом режиме

Суд рассмотрит в закрытом режиме дело о вымогательстве полковника ФСБ Полякова
Руслан Кривобок/РИА Новости

Московский гарнизонный военный суд в закрытом режиме рассмотрит уголовное дело против отставного полковника ФСБ России и администратора Telegram-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова, предпринимателя Александра Санина и переводчика Дениса Савинского, обвиняемых в особо крупном вымогательстве организованной группой у топ-менеджеров ГК «Ланит». Об этом ТАСС сообщили в суде.

По словам одного из участников процесса, которые приводит агентство, соответствующее ходатайство в суд направили потерпевшие.

Летом 2024 года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве завершило расследование громкого уголовного дела против Полякова, Санина и Савинского. Они обвиняются в вымогательстве 42,5 млн рублей у двух топ-менеджеров одной из крупнейших групп российских IT-компаний «Ланит» за установку «блока на негатив». Поляков и Санин были задержаны в Москве 14 июля 2023 года, а Савинский был арестован 18 июля в Ялте, где находился в отпуске. Им предъявлено обвинение в вымогательстве в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ).

В материалах дела упоминаются такие ресурсы, как «Кремлевская прачка», «Незыгарь» (признан в РФ иностранным агентом), а также «ВЧК-ОГПУ» (признан в РФ иностранным агентом), «Банкста» и Brief (признан в РФ иностранным агентом). Следствие утверждает, что фигуранты выдвинули незаконное требование о передаче денег за удаление этих сообщений и установку «блока на негатив». Первоначально речь шла о трехмесячной блокировке негативных публикаций, но затем срок был продлен. В результате с ноября 2020 по июль 2023 года Поляков и его сообщники якобы получили 42,504 млн рублей.

Ранее единственную женщину-инспектора ДПС Москвы обвинили в вымогательстве.

