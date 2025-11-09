На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российские врачи спасли годовалого ребенка, проглотившего батарейку

В Саратовской области годовалый ребенок проглотил батарейку
true
true
true
close
Балаковская городская клиническая больница/VK

В Саратовской области спасли годовалого ребенка, который проглотил батарейку. Об этом сообщает Балаковская городская клиническая больница.

Все началось с того, что малолетний проглотил батарейку«таблетку» — при каких обстоятельствах это случилось, не уточняется. Ребенка доставили в больницу, где врачи провели ему эндоскопическую операцию и извлекли опасный инородный предмет.

Как пояснила детский врач-хирург, батарейки представляют особую опасность из-за способности вызывать не просто ожоги слизистой, но и глубокие поражения тканей с последующей интоксикацией. Разгерметизация элемента питания с утечкой электролита может произойти уже через 2,5 часа после проглатывания, и это может привести к трагическим последствиям.

Ранее девятилетний челябинец проглотил силиконовый глаз, перепутав его с мармеладом.

