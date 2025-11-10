На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нутрициолог развеяла миф о ежедневной норме воды для человека

Нутрициолог Косенкова: норма в два литра воды в день подходит не всем
Shutterstock

Утверждение о том, что в день необходимо употреблять два литра воды, не является универсальным. Об этом в интервью РИАМО сообщила нутрициолог Марина Косенкова. По ее словам, все зависит от массы тела, климата, питания, физической активности и возраста.

В среднем человеку хватает от 30 до 50 миллилитров воды на 1 кг веса, однако и это не догма, отметила специалист.

«Главное правило простое. Пейте, когда хочется. Проблема в том, что многие разучились слышать сигналы своего организма. Кто-то путает жажду с голодом, кто-то просто не привык пить воду без повода. Поэтому, пока не восстановите контакт с собой, можно держать в уме примерную норму, но без фанатизма», — посоветовала Косенкова.

К примеру, человеку, часто пьющему кофе и употребляющему острую и соленую пищу, требуется больше воды, а те, кто питается растительными продуктами, могут пить меньше, поскольку фрукты и овощи уже содержат влагу, добавила она.

Недавно ученые выяснили, что употребление семи-восьми чашек кофе, чая и воды в день снижает вероятность развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

По словам исследователей, хлорогеновая кислота, содержащаяся в кофе, снижает риск диабета и нарушений нервной системы. Также это соединение поддерживает здоровый состав микрофлоры кишечника. Катехины из чая обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, что способствует защите сосудов и тканей от повреждений.

Ранее врач объяснила, как отличить отеки от лишнего веса.

