Сахалинскому военному дали девять лет колонии за уклонение от службы

На Сахалине военному дали девять лет колонии за уклонение от службы

На Сахалине вынесли приговор военному, который решил избежать отправки в район ведения военных действий. Об этом сообщает Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Инцидент произошел 6 июня текущего года, когда военнослужащий, желая уклониться от военной службы в период мобилизации, без уважительных причин не явился в свою воинскую часть. Чтобы избежать отправки в зону боевых действий, он в это время проживал в городе Южно-Сахалинске, проводя время по своему усмотрению.

Военная комендатура 5 сентября нашла уклониста и пресекла его действия. Суд признал мужчину виновным по части 5 статьи 337 УК РФ и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы. По совокупности с предыдущим приговором окончательное наказание составило девять лет в колонии общего режима с лишением государственной награды «За храбрость» II степени и воинского звания.

Ранее в Госдуму внесли закон о лишении гражданства за уклонение от воинского учета.