Профайлер нашел признаки сильного стресса у пропавшего в тайге Усольцева

64-летний Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой в красноярской тайге, находился в состоянии сильного стресса перед исчезновением. К такому выводу в интервью aif.ru пришел врач-психотерапевт Руслан Панкратов, проанализировавший последние видео пары.

Эксперт отметил, что Усольцев никогда не улыбался на видео, где рядом находилась его улыбающаяся жена Ирина. Закрытые позы, прижатые руки, наклоненная голова и минимальная мимика свидетельствовали о состоянии высокой психологической обороны. По словам специалиста, это типично для людей стрессовых профессий, которые привыкли постоянно контролировать ситуацию.

Панкратов охарактеризовал Усольцева как стратегического лидера с чертами перфекционизма — требовательного к себе и окружающим, но способного проявлять нежность в общении с дочерью. Комплекс личной крепости мог привести к тому, что все эмоции замыкались внутри и не проявлялись даже перед близкими.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

