Появилась новая версия исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края

Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых могла стать жертвой несчастного случая. Такое заявление сделала представитель пресс-службы регионального отряда поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду в беседе с aif.ru.

«Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — высказалась она.

Чооду добавила, что в организации стараются верить в лучшее, несмотря на то, что прошло много времени с момента исчезновения семьи.

В конце сентября 64-летний Сергей Усольцев вместе с 48-летней супругой и пятилетней дочерью отправились в поход в сторону горы Буратинка в Красноярском крае, но вскоре семья перестала выходить на связь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Выдвигались разные версии пропажи семьи: побег за границу, нападение диких животных и даже встреча со старообрядцами. Однако волонтеры, обследовавшие охотничьи домики и туристические укрытия, не нашли следов пребывания пропавших. Наиболее вероятной остается версия о том, что супруги с дочкой могли заблудиться в лесу и замерзнуть.

Ранее в Красноярском крае заявили, что место пропажи семьи Усольцевых может стать популярным у туристов.