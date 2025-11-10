Россиянам объяснили, что такое гостворкинг и как с ним справиться

Гостворкинг — это ситуация, когда сотрудник создает видимость активной работы, но фактически не выполняет значимых задач. В отличие от выгорания, это часто осознанная стратегия «выживания» в определенных рабочих условиях. Об этом «Газете.Ru» рассказала руководитель службы обучения и развития персонала СДЭК Елена Баева.

«Это не лень и не прокрастинация, а защитная реакция на рабочие обстоятельства. Сотрудник физически присутствует на работе, но внутренне выключен из процесса, выполняя задачи по инерции», — объяснила эксперт.

Специалисты любого уровня могут столкнуться с ситуацией, когда имитация работы становится ответом на неблагоприятные условия. Одной из ключевых причин является микроменеджмент, так как тотальный контроль со стороны руководителя вынуждает команду создавать видимость активности, чтобы избежать давления. Особенно остро это проявляется в корпоративной среде, где риску подвержены все сотрудники.

При дистанционном формате работы проблема усугубляется. Например, если компании внедряют системы отслеживания активности, контролируя движение курсора на мониторе и время работы в программах. Изначально это дает всплеск эффективности, но в долгосрочной перспективе приводит к выгоранию и оттоку ценных сотрудников. Опытные специалисты с высокой ответственностью особенно уязвимы — для них имитация деятельности часто становится симптомом эмоционального и физического истощения, когда на реальную работу просто не остается сил.

Не менее разрушительно отсутствие признания. Когда сотрудник не видит ценности в своих действиях, не понимает общих целей или регулярно сталкивается с оспариванием своих решений, он закономерно теряет мотивацию. В такой ситуации имитация деятельности становится формой тихого протеста против бессмысленности.

«Никто не стремится приходить на работу, чтобы просто потратить восемь часов впустую. Если это происходит, значит человеку нужна поддержка и возможность вернуть смысл в свою работу», — отметила Баева.

Распознать гостворкинг у себя можно по нескольким признакам. В конце дня появляется ощущение усталости, но при этом нельзя назвать конкретные значимые результаты. Постепенно пропадает интерес к задачам, усиливается желание избегать новых проектов и ответственности.

Для возвращения к продуктивной работе стоит начать с признания проблемы и определения ее истинных причин. Важно понять, что именно заставляет имитировать активность вместо реальной работы. Запрос обратной связи у коллег или руководителя поможет взглянуть на ситуацию со стороны и осознать собственную профессиональную ценность.

Не менее полезно вернуть себе контроль над рабочим процессом. Для этого используйте подходящие инструменты тайм-менеджмента — выберите то, что подходит именно вам. Например, несколько минут планирования и вопрос «Какой один главный результат я хочу видеть к концу дня?» помогают вернуть фокус.

Пересмотрите свое отношение к работе. Полезно провести внутренний аудит достижений, вспомнить, что удавалось раньше и в чем вы сильны. Важно видеть в ней не просто набор рутинных действий, а возможность решать конкретные задачи. Такой подход помогает вернуть ощущение смысла, а маленькие ежедневные победы постепенно восстанавливают уверенность в себе и интерес к профессиональной деятельности.

А если вы являетесь руководителем и заметили в своей команде гостворкинг, начните действовать. Контролируйте результат, а не процесс. Это можно сделать через более точные задачи и доверие. Создавайте и поддерживайте атмосферу безопасности, где нет страха говорить о сложностях и просить помощи. Признавайте заслуги и показывайте ценность каждого сотрудника для общих целей компании. Кроме того, хорошо помогают встречи 1:1, на которых важно обсуждать не только задачи, но и мотивацию, выгорание, карьерные цели.

Гостворкинг — это симптом системного сбоя внутри компании. И для того, чтобы починить эту систему, потребуются усилия как сотрудников (поиск смысла, маленькие шаги), так и руководителей (создание здоровой среды).

