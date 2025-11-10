Россиян предупредили, о каких проблемах со здоровьем говорят прыщи на голове

Врач Овчарова: прыщи на голове могут быть из-за стресса и проблем с ЖКТ

Кожа головы — это своего рода индикатор внутренних процессов, и ее «сигналы» не стоит игнорировать. В частности, болезненные прыщи на голове могут указывать на различные проблемы со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.

Первая из возможных причин — гормональные сбои. Как объяснила врач, избыток андрогенов (мужских половых гормонов), которые в норме есть и у женщин, заставляет сальные железы работать в усиленном режиме. Смешиваясь с отмершими клетками и пылью, избыток кожного сала забивает протоки и вызывает воспаление — так появляются прыщи.

«Если высыпания упорные, сопровождаются жирной кожей лица, выпадением волос, нерегулярным циклом или избыточным ростом волос на теле — это веский повод проверить гормональный статус. Часто за этим стоят такие состояния, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или другие эндокринные нарушения», — предупредила специалист.

Вторая возможная причина, по ее словам, — регулярный стресс. Гормон кортизол, который активно вырабатывается при нервном напряжении, также стимулирует сальные железы. Плюс, на фоне стресса многие неосознанно трогают кожу головы, занося инфекцию.

«Третья причина — ошибки в уходе за кожей, такие как: недостаточное очищение — редкое мытье головы; избыточное очищение — слишком частое мытье или агрессивные шампуни, которые пересушивают кожу; неправильно подобранные средства — шампуни, бальзамы и стайлинги с комедогенными (забивающими поры) компонентами (например, некоторые силиконы, масла); привычка не смывать полностью кондиционер с кожи у корней», — продолжила Овчарова.

Четвертая возможная причина — проблемы с питанием и ЖКТ. Как объяснила врач, обилие сладкого, мучного, фастфуда и молочных продуктов (у некоторых людей) может провоцировать воспалительные реакции по всему организму, в том числе и на коже головы.

Пятая причина — грибковые инфекции и демодекс. Иногда за «прыщи» принимают фолликулит — воспаление волосяных луковиц, которое может быть вызвано бактериями или грибками. Если высыпания зудят, появляются корочки или шелушение, врач рекомендует проконсультироваться у дерматолога.

Чтобы установить точную причину, в первую очередь необходимо обратиться к дерматологу или трихологу. Он исключит инфекции и проблемы локального ухода. Если дерматолог не находит своей причины, надо обратиться к эндокринологу. Анализы на гормоны и УЗИ помогут прояснить картину.

«Пересмотрите свой уход: мойте голову по мере загрязнения, используйте мягкие шампуни, тщательно смывайте кондиционер. Проанализируйте питание и попробуйте на 2–3 недели сократить быстрые углеводы и молочку», — добавила врач.

