На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиян предупредили, о каких проблемах со здоровьем говорят прыщи на голове

Врач Овчарова: прыщи на голове могут быть из-за стресса и проблем с ЖКТ
true
true
true
close
Galileo30/Shutterstock/FOTODOM

Кожа головы — это своего рода индикатор внутренних процессов, и ее «сигналы» не стоит игнорировать. В частности, болезненные прыщи на голове могут указывать на различные проблемы со здоровьем, рассказала «Газете.Ru» врач-гинеколог «СМ-Клиника» Татьяна Овчарова.

Первая из возможных причин — гормональные сбои. Как объяснила врач, избыток андрогенов (мужских половых гормонов), которые в норме есть и у женщин, заставляет сальные железы работать в усиленном режиме. Смешиваясь с отмершими клетками и пылью, избыток кожного сала забивает протоки и вызывает воспаление — так появляются прыщи.

«Если высыпания упорные, сопровождаются жирной кожей лица, выпадением волос, нерегулярным циклом или избыточным ростом волос на теле — это веский повод проверить гормональный статус. Часто за этим стоят такие состояния, как синдром поликистозных яичников (СПКЯ) или другие эндокринные нарушения», — предупредила специалист.

Вторая возможная причина, по ее словам, — регулярный стресс. Гормон кортизол, который активно вырабатывается при нервном напряжении, также стимулирует сальные железы. Плюс, на фоне стресса многие неосознанно трогают кожу головы, занося инфекцию.

«Третья причина — ошибки в уходе за кожей, такие как: недостаточное очищение — редкое мытье головы; избыточное очищение — слишком частое мытье или агрессивные шампуни, которые пересушивают кожу; неправильно подобранные средства — шампуни, бальзамы и стайлинги с комедогенными (забивающими поры) компонентами (например, некоторые силиконы, масла); привычка не смывать полностью кондиционер с кожи у корней», — продолжила Овчарова.

Четвертая возможная причина — проблемы с питанием и ЖКТ. Как объяснила врач, обилие сладкого, мучного, фастфуда и молочных продуктов (у некоторых людей) может провоцировать воспалительные реакции по всему организму, в том числе и на коже головы.

Пятая причина — грибковые инфекции и демодекс. Иногда за «прыщи» принимают фолликулит — воспаление волосяных луковиц, которое может быть вызвано бактериями или грибками. Если высыпания зудят, появляются корочки или шелушение, врач рекомендует проконсультироваться у дерматолога.

Чтобы установить точную причину, в первую очередь необходимо обратиться к дерматологу или трихологу. Он исключит инфекции и проблемы локального ухода. Если дерматолог не находит своей причины, надо обратиться к эндокринологу. Анализы на гормоны и УЗИ помогут прояснить картину.

«Пересмотрите свой уход: мойте голову по мере загрязнения, используйте мягкие шампуни, тщательно смывайте кондиционер. Проанализируйте питание и попробуйте на 2–3 недели сократить быстрые углеводы и молочку», — добавила врач.

Ранее были названы самые частые причины появления прыщей у взрослых.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами