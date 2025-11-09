Посетители «Зарядья» совершили виртуальное путешествие по России благодаря «Матрешке Москвы»

«Матрешка Москвы» в «Зарядье» познакомила гостей с культурой регионов России

В парке «Зарядье» прошло мультимедийно-концертное представление, в рамках которого благодаря «Матрешке Москвы» посетители совершили виртуальное путешествие по регионам России, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В рамках путешествия гости увидели 6 сюжетов с 3D-анимацией, познакомившись с культурой и природой Поволжья, Кавказа и других регионов России.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, представление было подготовлено ко Дню народного единства.

«Праздничная мультимедийная программа стала самой продолжительной с момента открытия уникального для всего мира кинетического объекта. Мы показали 30 минут непрерывных сюжетов обо всех уголках России», — сказал он.

Ликсутов добавил, что в представлении были задействованы все возможности «Матрешки Москвы».

«1,5 тыс. медиаэкранов-сот на динамической конструкции образовывали не только формы культурных символов нашей страны, но и впервые демонстрировали фигуры матрешек, которые олицетворяли культурную идентичность регионов», — отметил он.

При создании программы большое внимание было уделено культурному многообразию России. Гости увидели слова «привет» на государственных языках республик РФ и послушали этнических артистов.

Напомним, «Матрешка Москвы. Новая точка притяжения» начала работать в сентябре 2025 года. Она объединяет в себе туристический центр и место для демонстрации цифрового искусства. Сейчас в ее ежедневной программе представлено более 20 сюжетов о достижениях Москвы и культурном достоянии России.