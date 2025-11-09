Умелый тактический ход, реализованный подразделением под началом младшего лейтенанта Михаила Силищева, позволил ликвидировать группу противника численностью до отделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Мотострелковое подразделение, возглавляемое младшим лейтенантом Силищевым, сдерживало натиск врага, находясь под огнем артиллерии и атаками беспилотников, на стратегически важном участке.

«Решительность младшего лейтенанта Михаила Силищева и отлаженное взаимодействие личного состава привели к уничтожению вражеской разведывательной группы, сорвав ее планы по прорыву российской обороны. Во время повторного штурма Михаил Силищев проявил инициативу, осуществив обманный маневр. Часть мотострелков, следуя его приказу, обошла противника с фланга и нанесла внезапный удар», — говорится в официальном сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря компетентному руководству Силищева были уничтожены до отделения украинских боевиков, четыре беспилотных аппарата и три FPV-дрона.

