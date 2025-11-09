На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Обманный маневр российских военных позволил уничтожить до отделения ВСУ

Подразделение бойца Силищева уничтожило до отделения личного состава ВСУ
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Умелый тактический ход, реализованный подразделением под началом младшего лейтенанта Михаила Силищева, позволил ликвидировать группу противника численностью до отделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны РФ.

Мотострелковое подразделение, возглавляемое младшим лейтенантом Силищевым, сдерживало натиск врага, находясь под огнем артиллерии и атаками беспилотников, на стратегически важном участке.

«Решительность младшего лейтенанта Михаила Силищева и отлаженное взаимодействие личного состава привели к уничтожению вражеской разведывательной группы, сорвав ее планы по прорыву российской обороны. Во время повторного штурма Михаил Силищев проявил инициативу, осуществив обманный маневр. Часть мотострелков, следуя его приказу, обошла противника с фланга и нанесла внезапный удар», — говорится в официальном сообщении.

В министерстве подчеркнули, что благодаря компетентному руководству Силищева были уничтожены до отделения украинских боевиков, четыре беспилотных аппарата и три FPV-дрона.

Ранее российский боец вывез из-под обстрела «Урал» с ранеными сослуживцами.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами