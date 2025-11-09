На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Досматривали с собаками»: очевидица — о рейде полиции на вечеринку «Шабаш» в Томске

Жительница Томска пожаловалась на многочасовой досмотр полицией участников вечеринки «Шабаш»
Telegram-канал «Осторожно, новости»

Участников костюмированного фестиваля «Шабаш 2025» досматривали с собаками во время рейда полиции. Об этом «Газете.Ru» рассказала очевидица произошедшего Ирина, которая не смогла попасть на мероприятие из-за приезда правоохранителей. По ее словам, досмотр продолжался несколько часов, а организаторы вечеринки до сих пор не дают информации по поводу возврата билетов.

«Мы даже не зашли. Сотрудники сказали, что сегодня никого не запустят и закрыли дверь, работали только на выход, на выходе досматривали каждого гостя с собаками, и только после этого выпускали, смотрели сумки, про документы не знаю, видно не было через дверь. Вечеринка была с 20:00. Сотрудники приехали где-то в 01:00. Мы приехали в 01:20. До 04:00 точно проверяли еще людей, потому что в другие заведения знакомые приезжали в 03:30 и говорили, что их только отпустили, и там еще остались люди. Обидно было, что администрация Zen не предупредила гостей о проверке, и люди продолжали подъезжать. Что будет с билетами, тоже непонятно, от организаторов вообще никакой информации нет до сих пор», — сказала она.

Еще один посетитель фестиваля Никита в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что полицейские спокойно отпускали людей после проверки. По словам мужчины, на мероприятии не происходило ничего непристойного или запрещенного, поэтому он был уверен, что после рейда фестиваль продолжится.

«Все проходило в рамках разумного. Лично по мне, я не ощутил какой-либо грубости. Показал документы, они досмотрели сумку, и я спокойно забрал вещи с гардероба и вышел на улицу. Понятно дело, не выпускали сразу всех. Если ты в адекватном [состоянии] и без агрессивного поведения, тебя и трогать никто ни будет. Самое что обидное, я зашел, минут 30 потанцевал, заплатив при этом 2500, и меня просто отправили домой. Я ничего такого (непристойного. — прим. «Газеты.Ru) не видел. Может, просто не обращал внимания. Нет, конечно, если бы там была бы жесть какая-то, возмутило бы. Я думал, просто обычный рейд, проверят на состояние и поведение людей, и вечеринка продолжится», — подчеркнул он.

9 ноября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что правоохранители сорвали костюмированную вечеринку «Шабаш 2025» в Томске. По данным журналистов, сотрудники полиции и ОМОН пришли в ДК «Милана», где проходил известный в городе ежегодный фестиваль «Шабаш». В этом году темой мероприятия стал «цирк» — люди приходили в костюмах клоунов, а среди артистов были девушки-акробаты. Отмечается, что через несколько часов после начала вечеринки в помещение ворвались силовики и начали обыскивать посетителей.

По словам очевидцев, правоохранители запрещали вести съемку и требовали удалять любые кадры. Они также увели несколько человек в автозак.

Ранее ОМОН и «Русская община» сорвали вечеринку в Мурманске.

