Сотрудник московской компании украл из офиса 135 млн рублей

МВД: во Владимире задержали москвича, похитившего 135 млн рублей из офиса
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов задержали 52-летнего жителя Москвы по подозрению в хищении 135 млн рублей из офиса компании. Об этом сообщается на сайте столичного управления министерства внутренних дел РФ.

По данным ведомства, мужчина является сотрудником компании, офис которой находится на набережной Академика Туполева в Москве. Предварительно установлено, что злоумышленник открыл ключом принадлежащий генеральному директору сейф и забрал хранившиеся в нем деньги. После этого он скрылся на автомобиле.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники уголовного розыска в городе Владимире задержали подозреваемого <...>. В его автомобиле полицейские обнаружили похищенные деньги», — отмечается в заявлении.

Из него следует, что средства были изъяты, их вернут законному владельцу.

На фоне произошедшего в отношении москвича возбудили уголовное дело по статье о краже, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок 10 лет. Суд уже избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сотрудники Интерпола задержали в Санкт-Петербурге бизнесмена одной из стран Балтии, похитившего более €1 млн.

