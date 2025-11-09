На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сына участника спецорперации арестовали за участие в деятельности РДК

В Петербурге арестовали сына участника СВО по делу о содействии терроризму
true
true
true
close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Калининский районный суд Санкт-Петербурга арестовал несовершеннолетнего Вячеслава в рамках дела об участии в деятельности террористической организации. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый является приверженцем экстремистских взглядов и выступает против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Подросток не позднее 3 февраля текущего года по собственной инициативе установил связь с представителями «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией), выразив готовность участвовать в деятельности организации. После этого он провел разведку транспортной инфраструктуры на участке между железнодорожными станциями «Новая Охта» и «Парнас», а также около развязки кольцевой автомобильной дороги «Токсовское шоссе».

«[Вячеслав] отправил сведения (фото, видеоматериалы и местоположение) об указанном объекте представителям РДК для последующего совершения ими диверсии или террористического акта на данном объекте», — говорится в заявлении.

На этом фоне в отношении несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Фигуранта задержали 7 ноября, он полностью признал вину.

Следователи выяснили, что отец подростка в данный момент находится в зоне СВО. Суд заключил обвиняемого под стражу до 30 октября 2025 года.

Ранее в Красноярске подросток попытался поджечь релейные шкафы на железной дороге.

