Россиян предупредили о негативном влиянии синего света экрана на сон

Профессор Юрасов: синий свет экранов влияет на циркадные ритмы
Свет любой интенсивности способен снижать уровень мелатонина, в том числе излучение от экрана смартфона, планшета или компьютера: исследования подтверждают, что синий свет, излучаемый этими устройствами, влияет на циркадные ритмы, рассказал «Газете.Ru» доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

«Такой эффект обусловлен спектральными характеристиками светодиодов, которые доминируют в подсветке современных дисплеев. Синий свет с длиной волны около 450–480 нанометров воздействует на фоторецепторы сетчатки глаза и подавляет выработку мелатонина», — объяснил он.

Профессор напомнил, что работу циркадных ритмов человека регулируют гормоны. Внутренние биологические часы человека управляются с помощью гормонов. Так, кортизол, производство которого активизируется днем, отвечает за поддержание энергетического уровня организма. С наступлением темноты доминирует мелатонин — гормон, помогающий нам засыпать. Чем меньше вырабатывается мелатонина, тем ниже качество сна. Мелатонин также оказывает системное влияние на метаболические процессы, аппетит, участвует в регуляции психоэмоционального состояния и замедляет старение.

По его словам, механизм воздействия синего экрана имеет физиологическое обоснование.

«Специальные светочувствительные клетки сетчатки, содержащие меланопсин, особенно чувствительны к коротковолновому излучению синего спектра. Когда эти клетки активируются светом вечером, они посылают сигнал в особый отдел мозга, выполняющий роль наших внутренних часов. Этот «главный хронометр» организма регулирует циклы сна и бодрствования, и синий свет нарушает его работу. В результате происходит задержка наступления фазы сна в среднем на 30–60 минут при регулярном использовании различных устройств перед сном», — объяснил специалист.

Интенсивность воздействия зависит от нескольких физических параметров. Яркость экрана, расстояние до глаз пользователя и продолжительность использования определяют степень влияния на выработку мелатонина. Применение гаджетов с максимальной яркостью в течение двух часов перед сном способно снизить уровень мелатонина на 20–25%. Если расстояние от глаз до экрана составляет менее 30 сантиметров, негативный эффект усиливается.

«Также в 2016 году Американская медицинская ассоциация предупредила о потенциальном вреде синего света для зрения, указав на его способность негативно влиять на состояние клеток сетчатки. Однако в современных устройствах снижается уровень синего света, и для пользователя смартфона главное — осознанно потреблять контент. Во время сна удаленность смартфона от кровати должна быть не менее 1–2 м, так как постоянное электромагнитное излучение может замедлять активность клеток», — резюмировал эксперт.

Ранее россиян предупредили, о каких проблемах говорит дневная сонливость.

