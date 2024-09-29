Россиян предупредили, о каких проблемах говорит дневная сонливость

Во время сна происходят восстановительные и организационные процессы, которые помогают всему организму нормально работать. Достаточное количество сна может улучшить общее состояние и даже продлить жизнь, в то время как недосып серьезно подрывает здоровье. Однако избыток сна также не помогает чувствовать себя лучше, а иногда может быть единственным признаком болезни. О том, с чем может быть связана сонливость и как с ней справиться, «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

«Как правило, под длительным сном подразумевают отдых более 9–10 часов в сутки. Известно, что такой сон связан с более высоким риском ожирения, болезней сердца, сахарного диабета 2-го типа, депрессии и развития психических заболеваний», — рассказывает невролог.

Тревожный сигнал — если человек постоянно не может выспаться и хочет подремать в середине дня или не может подняться с постели по выходным.

«Причина патологической сонливости может быть во внешних или внутренних факторах. К числу наиболее распространенных внешних причин дневной сонливости относится нарушение гигиены и режима сна. То есть человек сознательно урезает сон в пользу еще нескольких серий сериала или скроллинга ленты соцсетей. На качество отдыха влияет и обстановка, в которой человек спит: если матрас неудобный, а в комнате душно, то выспаться, скорее всего, не получится, даже если проспать 8 часов. Внутренние факторы, которые также могут нарушать сон, — это болезни, например проблемы с мочеиспусканием, обструктивное апноэ сна, бруксизм, синдром беспокойных ног, острая или хроническая боль, одышка, нарушение ритма сердца. Все они не дают нормально выспаться и приводят к сонливости днем», — объясняет эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Исследования показывают, что нормальная продолжительность сна составляет от 7 до 8 часов за ночь. Однако количество сна, которое необходимо человеку, может варьироваться. «Одним может быть достаточно и 6,5 часа, другим для нормального самочувствия нужно 9 часов качественного сна. Важно учитывать дневную нагрузку и следить за своим самочувствием», — дополняет Демьяновская.

Если со сном ночью все в порядке, но человек все равно чувствует себя разбитым по утрам, возможно, причина в проблемах со здоровьем.

«От приступов дневной сонливости часто страдают люди с депрессивным, биполярным, посттравматическим стрессовым и тревожным расстройством. Кроме того, выделяют отдельное состояние — нарколепсию, при которой организм не может регулировать циклы сна и бодрствования. Люди с таким диагнозом могут заснуть мгновенно и в самом неподходящем месте, даже если спокойно спали всю ночь. Есть и другие состояния, для которых характерна чрезмерная сонливость, — болезнь Паркинсона, черепно-мозговая травма, опухоли головного мозга, сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы (в частности, гипотиреоз), сердца. Как правило, в этих случаях, кроме сонливости, у человека есть и другие симптомы. Справиться с сонливостью только лишь наладив режим сна не получится — нужно лечить основное заболевание», — говорит невролог.

Если человек замечает, что у него то и дело не получается выспаться, следует обратиться к врачу.

«Начать можно с терапевта: пройти базовое обследование, исключить соматические причины нарушения сна. И параллельно обратиться к профильному специалисту — сомнологу. Он поможет определить, с чем связана проблема — с нарушением режима или с болезнью, при необходимости назначит дополнительные анализы и обследования. Универсальной тактики диагностики в этом случае нет, к каждому человеку требуется индивидуальный подход», — заключает врач.

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