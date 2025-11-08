Под Екатеринбургом горит склад со стройматериалами, есть угроза распространения огня

Под Екатеринбургом произошел пожар в поселке Медный. Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление МЧС.

В ведомстве рассказали, что возгорание на Медной улице началось вечером на территории промышленной площадки. Там загорелось здание со стройматериалами. Огонь распространился на площади в 800 кв. м. В тушении участвуют 40 пожарных и 12 единиц техники.

Как добавляет E1.ru, существует угроза распространения огня на соседние здания. По словам местных жителей, загоревшийся склад находится на выезде из поселка. Они ощущают жар пламени в сотнях метров от горящей постройки.

Три дня назад загорелся склад по адресу улица Привокзальная, 4 в Ростове-на-Дону. Огонь распространился на площадь 1,6 тыс. кв. м. К его тушению привлекли 110 сотрудников министерства и 37 единиц техники, в том числе пожарный поезд и катер «Вьюн».

Ранее в Нидерландах после взрыва на заводе образовалось ядовитое оранжевое облако.