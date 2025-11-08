На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Основательница Wildberries рассказала, как распознать миллионера

Основательница Wildberries Татьяна Ким рассказала, как распознать миллионера
Алексей Даничев/РИА Новости

Основательница Wildberries и руководитель RWB Татьяна Ким на бизнес-форуме «Поколение» поделилась своим оригинальным методом распознавания долларового миллионера. По ее мнению, вопреки распространенным стереотипам, истинный миллионер выделяется не показной роскошью, а скромностью в одежде и наличием функциональных часов, пишет РИА Новости.

«Я бы попросила бы показать часы, которые на них надеты. Мне почему-то кажется, что долларовый миллионер был бы одет скромнее всего, то есть у него были бы какие-то функциональные часы», — пояснила предпринимательница.

В качестве дополнительного «теста» Ким предложила задать вопрос о грядущих налоговых реформах, запланированных на январь 2026 года.

«И вот тут они бы, наверное, посыпались», — добавила она.

Кроме того, Ким выразила надежду на то, что в обществе постепенно меняется представление о долларовых миллионерах, подчеркнув, что богатство – это не только яхты и вечеринки, но и, прежде всего, результат упорного труда.

Ранее Дубай возглавил рейтинг лучших городов для миллионеров.

