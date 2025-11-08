Патриарх Кирилл освободил от поста экзарха Западной Европы Нестора (в миру Евгений Сиротенко) из-за планируемого церковного суда над ним. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) на своем сайте.

«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством», — сообщили в РПЦ.

Обязанности митрополита Нестора были временно переданы митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Митрополит Нестор возглавлял Патриарший экзархат Западной Европы с 13 октября 2022 года. В чем причина суда над ним, не уточняется.

Как писал Союз православных журналистов, в 2024 году церковный суд был инициирован в отношении бывшего экзарха Африки Леонида (Горбачева). Архиерей заявлял, что суд над ним выгоден Ватикану и называл его участников предателями.

