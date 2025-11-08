На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл освободил от поста экзарха Западной Европы

Патриарх лишил поста экзарха Западной Европы Нестора из-за церковного суда
true
true
true
close
Даниил Набережный/Wikimedia.org

Патриарх Кирилл освободил от поста экзарха Западной Европы Нестора (в миру Евгений Сиротенко) из-за планируемого церковного суда над ним. Об этом сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ) на своем сайте.

«Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор отстранен от управления Патриаршим экзархатом Западной Европы, а также Корсунской, Испанско-Португальской епархиями и приходами Московского Патриархата в Италии в связи с начатым в отношении него церковно-судебным производством», — сообщили в РПЦ.

Обязанности митрополита Нестора были временно переданы митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

Митрополит Нестор возглавлял Патриарший экзархат Западной Европы с 13 октября 2022 года. В чем причина суда над ним, не уточняется.

Как писал Союз православных журналистов, в 2024 году церковный суд был инициирован в отношении бывшего экзарха Африки Леонида (Горбачева). Архиерей заявлял, что суд над ним выгоден Ватикану и называл его участников предателями.

Ранее в Москве задержали критиковавшего муфтият Дагестана религиозного лидера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами