Итальянец передал в дар России картину Льва Лагорио

Итальянский коллекционер Паоло Польвани вернул России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму». Об этом рассказал посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале ведомства.

Картина ранее являлась частью художественной коллекции Гатчинского дворца-музея. Паоло Польвани, передавая произведение искусства российским дипломатам, подчеркнул, что после установления подлинности и истории картины, они с женой решили предпринять все усилия для ее возвращения в родной музей.

«Благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину», — отметил посол.

Лев Лагорио написал «Лунную ночь в Крыму» в 1879 году. Лагорио – известный маринист и один из первых учеников Ивана Айвазовского. Он родился в Феодосии в семье итальянского консула, неаполитанского аристократа, проживавшего в Крыму. Его работы можно увидеть в собраниях Русского музея и Третьяковской галереи.

Ранее пропавшую картину Пикассо за €600 тысяч нашли у консьержки.