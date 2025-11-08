На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Итальянец передал в дар России картину Льва Лагорио

Итальянский коллекционер вернул России утраченную картину «Лунная ночь в Крыму»
true
true
true
close
Telegram-канал «Посольство РФ в Италии»

Итальянский коллекционер Паоло Польвани вернул России картину Льва Лагорио «Лунная ночь в Крыму». Об этом рассказал посол РФ в Италии Алексей Парамонов в Telegram-канале ведомства.

Картина ранее являлась частью художественной коллекции Гатчинского дворца-музея. Паоло Польвани, передавая произведение искусства российским дипломатам, подчеркнул, что после установления подлинности и истории картины, они с женой решили предпринять все усилия для ее возвращения в родной музей.

«Благодаря убеждениям, взглядам, честности и добропорядочности господина Польвани, посчитавшего своим долгом такой жест дружбы и примирения, произведение выдающегося русского художника, посвященное Крыму, в скором времени вернется на свою родину», — отметил посол.

Лев Лагорио написал «Лунную ночь в Крыму» в 1879 году. Лагорио – известный маринист и один из первых учеников Ивана Айвазовского. Он родился в Феодосии в семье итальянского консула, неаполитанского аристократа, проживавшего в Крыму. Его работы можно увидеть в собраниях Русского музея и Третьяковской галереи.

Ранее пропавшую картину Пикассо за €600 тысяч нашли у консьержки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами