Сексолог рассказала, почему российские женщины любят мужчин с животиком

Сексолог Перелыгина: мужчины с животиком привлекают из-за ощущения защищенности
Rainer Fuhrmann/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины с животиком привлекают российских женщин, так как создают у них ощущение защищенности и надежности, заявила врач-сексолог Елена Перелыгина в беседе с изданием «Абзац».

Она подчеркнула, что для женщин важно чувство надежной защиты, которое дает мужчина, и «небольшой животик» у него может считываться ими «как признак достатка и защиты».

«Женщины хотят ощущать себя как за каменной стеной, а она же не бывает такой суперстройной или изящной. Стена –- это что-то большое, широкое», — отметила врач.

Она добавила, что «смазливые красавчики» как из рекламы скорее будут восприниматься женщинами как «несерьезные ловеласы». По словам Перелыгиной, симпатии к мужчинам с неголливудской внешностью передаются по наследству от предыдущих поколений женщин, которые шутили, что мужчина «должен быть чуть красивее обезьяны» и чтобы заботился о семье.

В начале ноября «Газета.Ru» писала, какими российские женщины видят своих идеальных партнеров.

Ранее сексолог рассказала, с кем чаще изменяют мужчины и женщины в России.

