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Сексолог рассказала, с кем чаще изменяют мужчины и женщины в России

Сексолог Карпова: мужчины чаще изменяют с коллегами, а женщины с соседями
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LightField Studios/Shutterstock/FOTODOM

Мужчины чаще изменяют своим партнерам с коллегами и замужними женщинами, а женщины с друзьями, давними знакомыми и соседями по квартире или даче, рассказала «Газете.Ru» психолог, сексолог, член Ассоциации сексологов России Ольга Карпова.

«Мужчины чаще всего совершают измену с теми, кого они знают, включая коллег, подруг или знакомых. А вот женщины имеют тенденцию к формированию эмоциональных связей, часто изменяя с людьми, способными удовлетворить их эмоциональные потребности, такими как давние знакомые или друзья. В обоих случаях измены часто возникают на фоне неудовлетворенности в текущих отношениях или нехватки тех аспектов, которые были бы важны для партнеров», — отметила сексолог.

По словам Ольги Карповой, женщины чаще изменяют на отдыхе, а также с соседями по дому, квартире и даче. Мужчины же более склонны к служебным романам и изменам с замужними женщинами.

«Среди причин измен часто бывают: возникновение чувств к другому, ощущение рутины, совращение, месть супругу, поиск новых сексуальных впечатлений. Причем женщины чаще изменяют из-за возникновения нового объекта любви, а мужчины из-за тяги к новому опыту. Многие проблемы, следствием которых являются измены, можно решить с помощью психотерапии. Ведь измены все равно не приносят счастья. Очень часто мужчины идут на измену, потому что для них секс – это разрядка напряжения и стресса, а женщины от невнимательности мужчины», — рассказала сексолог.

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