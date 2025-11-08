На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России раскрыли конспирологические теории о «выжившем Пригожине»

«Царьград» опубликовал данные о выжившем основателе ЧВК «Вагнер» Пригожине
true
true
true
close
Елена Копылова/РИА Новости

В Сети появились конспирологические теории о якобы выжившем в крушении самолета под Тверью и направившемся в Венесуэлу основателе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгении Пригожине. Данные распространились в различных российских Telegram-каналах, а также в крупных СМИ, включая «Царьград».

Источники издания, опирающиеся на данные СМИ, сообщили, что на фоне кризиса отношений США и Венесуэлы, в последнюю вылетел борт, который ранее уличили в связи с ЧВК. Авторы публикаций приводят в качестве аргументов в пользу «Живого Пригожина» видео, на которых глава ЧВК был якобы замечен в Африке.

Помимо этого, в качестве доказательства приводятся данные из якобы «зарплатной ведомости» Пригожина, которая даже после его гибели продолжила пополняться.

Издание «Блокнот.ру» писало о том, что у Пригожина якобы были двойники, даже называя имена этих людей: Владимир Бобров, Дмитрий Гейлер и Олег Семенов.

Вечером 23 августа частный самолет Embraer Legacy упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Он совершал рейс МоскваСанкт-Петербург. На борту находились 10 человек, включая Пригожина. Все они погибли.

Ранее мать Пригожина рассказала о последней встрече с сыном.

