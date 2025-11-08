Россиянам рассказали, почему нельзя покупать выставочные образцы мебели и техники

Покупать выставочные образцы мебели, сантехники и других предметов интерьера рискованно, поскольку они изнашиваются из-за постоянных просмотров покупателями и неправильного хранения. Об этом «Газете.Ru» рассказал строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

«Когда человек делает ремонт, соблазн купить выставочный экземпляр велик. В магазине стоит красивая кухня, которую обещают отдать почти даром, или дверь, которую можно забрать прямо сегодня без ожидания. Кажется, что повезло. Но выставочные образцы — это история про риск, а не про выгоду. В шоурумах долго стоят кухни, шкафы, двери, сантехника, камины, светильники, плитка, столы, стулья, инструменты и даже бытовая техника. Все это каждый день трогают, открывают, закрывают, включают и выключают. На фасадах появляются микротрещины, петли теряют жесткость, направляющие разбалтываются, а доводчики работают уже не так плавно. Кухни, которые несколько лет стояли под прожекторами, теряют цвет и геометрию: столешницы ведет, а фасады выгорают. Двери, долго находившиеся в сухом или, наоборот, влажном помещении, потом могут деформироваться дома. Шкаф, который много раз собирали и разбирали, уже не даст плотного прилегания створок», — сказал он.

Васильев подчеркнул, что инструменты, стоя на витрине, запускаются десятки раз, поэтому их аккумулятор и мотор изнашиваются.

«Демонстрационные дрели и перфораторы запускали десятки раз, часто на холостом ходу, что портит патрон и редуктор. Шуруповерты с витрины уже прошли часть циклов заряд-разряд, аккумулятор мог потерять емкость. Лазерный уровень в шоуруме иногда работает весь день, изнашивается компенсатор, появляются отклонения, которые в ремонте превращаются в кривые линии плитки и перекошенные откосы. Торцовочные и дисковые пилы использовали для показательных резов, на них уже могли появиться люфты, износ подшипников, нарушенная геометрия. Строительные пылесосы, стоящие в зале, нередко применяли для настоящей уборки, через мотор прошла строительная пыль, ресурс турбины снижен. Шлифмашины и миксеры для раствора, которые включали для демонстрации, испытывали вибрацию и нагрузку без учета срока службы. Аккумуляторные фонари, прожекторы, уличные светильники горели часами, диоды и драйверы частично выработали ресурс. Все это не заметно при беглом осмотре, но проявляется на объекте, когда инструмент внезапно останавливается», — добавил он.

Эксперт отметил, что продавцы часто урезают гарантию на выставочные образцы, чтобы снять с себя ответственность за поломку.

«Еще одна ловушка — скидка. Чаще всего она не такая уж большая, как обещает продавец. А вот гарантия на выставочный экземпляр может быть сокращена, или продавец попытается снять с себя ответственность, ссылаясь на то, что товар уценен. При этом по закону вы имеете право требовать полноценного качества, если дефекты не были прямо указаны в договоре. Но на практике доказать это трудно, особенно когда кухня уже смонтирована, плитка приклеена, а техника встроена. Разборка и переделка влетят в круглую сумму, и вся «экономия» исчезнет. Если речь о мебели, сантехнике, дверях, плитке или инструментах — лучше выбирать новые, запечатанные товары, а не те, что пережили жизнь на витрине», — заключил он.

