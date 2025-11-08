В этом году россияне совершили более 2,5 миллиона поездок в Турцию

Граждане России с июля по сентябрь текущего года совершили 2,7 миллиона поездок в Турцию. Это максимальный показатель с третьего квартала 2021 года, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

Так, число поездок в Республику из России в годовом выражении увеличилось на 6,4%, то есть до 2,7 миллиона. В 2021 году турпоток достигал 2,8 миллиона.

«За девять месяцев текущего года в Турцию из РФ выехало 5,3 миллиона человек. Более популярной эта страна была у российских граждан лишь до коронавируса, когда за три квартала 2019 года ее посетило 5,9 миллиона человек», — говорится в материале.

До этого генеральный директор турагентства «Дотур» Олеся Адамушкина рассказала, что на новогодние праздники россияне чаще всего выбирают туры в Турцию, Египет, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Мальдивы. Она отметила, что в среднем тур на двоих обойдется в 200 тысяч рублей. По ее словам, туроператоры уже запустили чартерные программы на Пхукет, Самуи и Фукуок. Средняя цена на тур в Таиланд и Вьетнам — от 200 тысяч рублей на двоих.

Ранее Путин назвал Турцию надежным партнером на международной арене.