Мэр Нью-Йорка счел революционной идею мусорных баков с крышками в борьбе с крысами

Мэр Нью-Йорка Адамс назвал революционной идею мусорных баков с крышками
Shutterstock

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс рассказал о «революционной» идее, которая поможет улучшить ситуацию с мусором в городе. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в Х.

По словам чиновника, администрация выступила с предложением, которое «ранее не предлагала ни одна администрация». Они предположили, что контейнеры с крышками на улицах города помогут избавиться от крыс.

«Наши Имперские Контейнеры наносят ответный удар, потому что крысы не управляют этим городом, а мы», – говорится в публикации.

В посте Адамс сделал отсылку к известной серии фильмов «Звездные войны».

В июле текущего года администрация Нью-Йорка уже принимала меры по борьбе с грызунами. Планировалось создать команды, которые будут расчищать город от крыс. На эти цели глава города выделил $877 тысяч постоянного финансирования.

Ранее крыса ехала на капоте по Москве и попала на видео.

