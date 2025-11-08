Россиянам напомнили порядок действий при затоплении квартиры соседями

В России ответственность за ущерб от залития квартиры зависит от причины аварии: за общее имущество дома отвечает управляющая организация, за поломку после запорного устройства — собственник помещения, рассказала руководитель юридической компании Виктория Шабанова. В комментарии «Газете.Ru» эксперт назвала порядок действий при затоплении жилища соседями сверху.

«Когда с потолка и по стенам льется вода, паника — естественная реакция. Но именно в такие минуты важно сохранять хладнокровие. Первое, что нужно сделать, — это перекрыть воду и обесточить квартиру. Это предотвратит короткое замыкание и еще более глобальные повреждения. Но прежде всего защитит людей от удара током», — прокомментировала юрист.

После этого, по ее словам, необходимо сразу позвонить в аварийную службу управляющей компании или товарищества собственников жилья. Согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома и несет ответственность за его состояние, напомнила Шабанова.

«Если течь произошла в стояке или в общей трубе, ответственность лежит на УК или ТСЖ. Но если прорыв случился уже после запорного вентиля в квартире, то виновным считается собственник», — объяснила юрист.

После устранения источника воды нужно зафиксировать факт затопления, продолжила собеседница издания. Лучше всего сделать фото и видео, запечатлеть мокрые стены, потолок, испорченную мебель и технику. Эти доказательства пригодятся при обращении в суд или страховую компанию.

Затем следует составить акт о залитии. Его обязаны оформить представители УК или ТСЖ не позднее 12 часов после происшествия. В документе фиксируют дату, причину аварии, повреждения и указывают предварительного виновника. Если управляющая компания отказывается составить акт, важно направить письменное заявление и оставить у себя копию с отметкой о получении, подчеркнула эксперт.

«Если прорыв произошел в общедомовом оборудовании, платить за ремонт залитого помещения должна УК или ТСЖ, — разъяснила Шабанова. — Если виноваты соседи сверху, ущерб возмещают они. Ну а если повреждение случилось после запорного устройства, отвечает собственник квартиры».

Когда помещение просохнет, нужно пригласить независимого оценщика, чтобы определить сумму ущерба. Эксперт должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) и иметь подтвержденную квалификацию. После получения отчета виновной стороне отправляют досудебную претензию. Если ответа нет или компенсация не выплачена, пострадавшая сторона имеет право обратиться в суд, подчеркнула юрист.

«Главное не терять время и фиксировать все документы. Тогда возмещение ущерба — вопрос техники», — резюмировала Шабанова.

