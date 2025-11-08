На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам напомнили порядок действий при затоплении квартиры соседями

Юрист Шабанова: при затоплении квартиры соседями важно фиксировать все на фото
close
Depositphotos

В России ответственность за ущерб от залития квартиры зависит от причины аварии: за общее имущество дома отвечает управляющая организация, за поломку после запорного устройства — собственник помещения, рассказала руководитель юридической компании Виктория Шабанова. В комментарии «Газете.Ru» эксперт назвала порядок действий при затоплении жилища соседями сверху.

«Когда с потолка и по стенам льется вода, паника — естественная реакция. Но именно в такие минуты важно сохранять хладнокровие. Первое, что нужно сделать, — это перекрыть воду и обесточить квартиру. Это предотвратит короткое замыкание и еще более глобальные повреждения. Но прежде всего защитит людей от удара током», — прокомментировала юрист.

После этого, по ее словам, необходимо сразу позвонить в аварийную службу управляющей компании или товарищества собственников жилья. Согласно статье 161 Жилищного кодекса РФ, управляющая организация обязана обеспечивать надлежащее содержание общего имущества многоквартирного дома и несет ответственность за его состояние, напомнила Шабанова.

«Если течь произошла в стояке или в общей трубе, ответственность лежит на УК или ТСЖ. Но если прорыв случился уже после запорного вентиля в квартире, то виновным считается собственник», — объяснила юрист.

После устранения источника воды нужно зафиксировать факт затопления, продолжила собеседница издания. Лучше всего сделать фото и видео, запечатлеть мокрые стены, потолок, испорченную мебель и технику. Эти доказательства пригодятся при обращении в суд или страховую компанию.

Затем следует составить акт о залитии. Его обязаны оформить представители УК или ТСЖ не позднее 12 часов после происшествия. В документе фиксируют дату, причину аварии, повреждения и указывают предварительного виновника. Если управляющая компания отказывается составить акт, важно направить письменное заявление и оставить у себя копию с отметкой о получении, подчеркнула эксперт.

«Если прорыв произошел в общедомовом оборудовании, платить за ремонт залитого помещения должна УК или ТСЖ, — разъяснила Шабанова. — Если виноваты соседи сверху, ущерб возмещают они. Ну а если повреждение случилось после запорного устройства, отвечает собственник квартиры».

Когда помещение просохнет, нужно пригласить независимого оценщика, чтобы определить сумму ущерба. Эксперт должен состоять в саморегулируемой организации (СРО) и иметь подтвержденную квалификацию. После получения отчета виновной стороне отправляют досудебную претензию. Если ответа нет или компенсация не выплачена, пострадавшая сторона имеет право обратиться в суд, подчеркнула юрист.

«Главное не терять время и фиксировать все документы. Тогда возмещение ущерба — вопрос техники», — резюмировала Шабанова.

Ранее были названы самые распространенные риски для владельцев квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами