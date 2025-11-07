«Соцсети процветают за счет кражи детства»: в Дании хотят ограничить детям доступ к сети

Датское правительство заявило о планах запретить детям младше 15 лет пользоваться социальными сетями. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Так называемые социальные сети процветают за счет кражи времени, детства и благополучия наших детей, и сейчас мы положим этому конец», — заявила министр цифровизации Дании Каролина Стейдж Олсен.

Как уточнило датское правительство, родители смогут предоставлять разрешение на доступ детей до 13 лет к определенным платформам. Это решение было принято на фоне призыва премьер-министра Метте Фредериксен ввести ограничения в связи с обеспокоенностью состоянием психического здоровья молодых людей.

Согласно анализу, проведенному датским Управлением по конкуренции и защите прав потребителей в феврале этого года, подростки в этой скандинавской стране проводят в среднем 2 часа 40 минут ежедневно в социальных сетях. Журналисты отмечают, что Дания следует примеру Австралии, которая в прошлом году ввела запрет на использование социальных сетей для детей младше 16 лет.

