Россия признала индонезийские дипломы об образовании

РФ подписала соглашение с Индонезией о признании образования
Shutterstock/FOTODOM

Российское правительство поручило подписать Минобрнауки соглашение с Индонезией о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

После заключения соглашения обе страны признают взаимное соответствие среднего общего образования, полученного в России, и старшего среднего образования, полученного в Индонезии, подтвержденного соответствующими документами.

Как указано в документе, эти уровни образования считаются эквивалентными и дают их обладателям право на продолжение обучения по программам среднего профессионального, а также высшего образования (бакалавриат или специалитет) в России. Аналогично, они позволяют продолжить обучение по программам академического высшего образования (бакалавриат) и высшего профессионального образования в Индонезии, согласно законодательству обеих стран.

Также признается равнозначность среднего профессионального образования РФ и высшего профессионального образования Индонезии, при этом срок обучения должен соответствовать не менее установленным нормативам законом обеих стран.

Ранее Патрушев предложил установить памятник советским военным в Индонезии.

