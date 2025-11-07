В Подмосковье открыт первый в России муниципальный отдел фонда «Защитники Отечества»

Первый в России муниципальный отдел государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Реутове Московской области на базе многофункционального центра. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Отдел будет принимать ветеранов специальной военной операции из Реутова, Балашихи, Люберец и Королева. Его создание направлено на повышение доступности и качества персонального сопровождения ветеранов и членов их семей.

«Мы хотим максимально приблизить социальных координаторов к нашим защитникам и их родным. Кроме того, руководители таких отделов смогут напрямую взаимодействовать с главами муниципалитетов и оперативно решать вопросы, связанные с оказанием помощи ветеранам и членам семей героев СВО», — заявила председатель фонда Анна Цивилева.

Отмечается, что инициатива создания муниципальных отделов фонда была поддержана первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Пилотными регионами выбраны Московская область, а также Донецкая и Луганская народные республики.

Московская область стала первым регионом, где реализован проект. Здесь на сопровождении фонда находится одно из крупнейших в стране сообществ ветеранов СВО.

Уточняется, что в новом отделе будут работать представители военных комиссариатов, Государственного юридического бюро, прокуратуры, Бюро медико-социальной экспертизы и Социального фонда России. Также предусмотрено подключение специалистов проекта «Своя сила», оказывающих психологическую помощь по принципу «равный — равному».

«В Подмосковье 223 офиса МФЦ, где ветераны СВО и их семьи могут получить помощь в любом вопросе. Также для поддержки всех без исключения военнослужащих планируем запустить прием в МФЦ по услугам Военно-социального центра Минобороны России», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ветераны отметили удобство обращения в отдел фонда. «Все организовано на высшем уровне. Со мной всегда на связи мой социальный координатор, который готов помочь в любое время. Я прохожу реабилитацию, получил автомобиль с ручным управлением, а в доме установили подъемник», — рассказал ветеран СВО Юрий Жемеров.

В ходе церемонии открытия Анна Цивилева вручила ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО с тяжелыми травмами. По ее словам, при поддержке президента России фонд уже передал более 400 таких машин, а до конца года их число достигнет 500.