Мужчина из Венгрии установил рекорд по длительности игры в Dance Dance Revolution

UPI: венгр 144 часа провел за игрой в Dance Dance Revolution и установил рекорд
true
true
true
close
Shutterstock

Мужчина из Венгрии установил рекорд по длительности игры в Dance Dance Revolution, пишет UPI.

34-летний венгерский геймер Сабольч Чепе, известный под ником GrassHopper, установил новый мировой рекорд Гиннесса, проведя за игрой в культовый аркадный танцевальный симулятор Dance Dance Revolution 144 часа.

Это достижение принесло ему сразу два титула: мировой рекорд по самому длинному марафону в видеоиграх в целом и по самому длинному марафону в ритм-играх в частности. Чепе побил предыдущее достижение, которое держалось почти десять лет: в 2015 году американка Кэрри Свидеки играла в Just Dance на протяжении 138 часов и 34 секунд.

Как рассказал сам рекордсмен, мысль о покорении этого рекорда не давала ему покоя долгие годы.

«Я давно заложил основу, развивая необходимые навыки, и в каждую свою попытку я говорил себе, что это достижение мечты», — рассказа Чепе.

GrassHopper является ветераном в установлении игровых рекордов на выносливость. Среди его предыдущих достижений — марафоны в играх серии Naruto (28 часов), головоломках (32 часа) и 90-часовой заезд в гоночном симуляторе Gran Turismo 7 в 2023 году.

Ранее юная поклонница комиксов из США попала в Книгу рекордов Гиннесса за коллекцию Джокеров.

