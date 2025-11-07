Российские школьники устроили опасные шалости на крыше заброшенной фабрики

В Липецке местные жители обеспокоены опасным развлечением школьников. Об этом сообщает издание «Новости Липецка».

По информации СМИ, в местных пабликах и группах в мессенджерах разошлось видео, на котором подростки сбрасывают с крыши заброшенной фабрики на улице Доватора офисные стулья. На кадрах мальчики громко смеются и скидывают с большой высоты мебель, которая отскакивает на тротуар.

По информации издания, кондитерская фабрика, на крышу которой забрались дети, приостановила работу в 2017 году. С тех пор, по словам местных жителей, здание не охраняется и подвергается разграблению вандалами.

