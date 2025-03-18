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Названа неожиданная опасность соцсетей для подростков

FDH: ожидания в соцсетях могут разрушать дружбу подростков
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Ожидания в социальных сетях играют значительную роль в отношениях подростков, однако неудовлетворенность этими ожиданиями может приводить к стрессу и конфликтам в дружбе. Новое исследование ученых из Италии, показывает, как восприятие норм в социальных сетях и цифровой стресс влияют на подростковые отношения. Работа опубликована в журнале Frontiers in Digital Health (FDH).

В исследовании приняли участие более 1100 подростков в возрасте от 13 до 18 лет. Участники дважды с интервалом в шесть месяцев заполняли анкеты о своих дружеских отношениях и использовании соцсетей. Ученые изучали, как восприятие необходимости быть постоянно доступным и чувство разочарования из-за отсутствия реакции друзей в соцсетях могут приводить к цифровому стрессу и конфликтам в дружбе.

«Мы показали, что восприятие подростками социальных норм в соцсетях и уникальных особенностей этих платформ способствует возникновению цифрового стресса, который, в свою очередь, увеличивает количество конфликтов в дружбе», — объяснил Федерика Анджелини, исследователь из Падуанского университета и первый автор исследования.

Наиболее значимым фактором конфликтов оказалось именно разочарование. При этом постоянная доступность оказывала меньшее влияние на частоту конфликтов, так как это стало нормой в подростковых отношениях.

«Подростки чувствуют себя обманутыми, когда друзья не отвечают им или не проявляют ожидаемого внимания в соцсетях. Это вызывает негативные эмоции, которые могут перерастать в конфликты», — Федерико Анджелини, исследователь из Падуанского университета и первый автор исследования.

Исследователи также выяснили, что изображения и видео в соцсетях играют важную роль в возникновении конфликтов.

«Визуальный контент позволяет подросткам видеть, чем занимаются их друзья в любой момент времени. Если они замечают, что друзья активны в сети или проводят время с другими, игнорируя их сообщения, это может вызывать чувство ревности или отвержения», — объяснил Анджелини.

Такое повышенное внимание к активности друзей в соцсетях усиливает негативные эмоции и провоцирует напряженность в отношениях.

Один из предложенных способов снижения цифрового стресса — это установление границ. Например, подросткам можно предложить договариваться с друзьями о времени «вне сети» или отключении уведомлений.

«Осознание того, что не на каждое сообщение нужно отвечать сразу, может снизить уровень цифрового стресса и укрепить дружеские связи», — добавил Анджелини.

Ранее стало известно, для кого наиболее опасны соцсети.

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