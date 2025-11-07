На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России попросили запретить ложные скидки в преддверии масштабной распродажи 11.11

В России призвали ФАС усилить контроль за размером скидок перед распродажей 11.11
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Общественная организация «Отцы рядом» призвала Федеральную антимонопольную службу (ФАС) рассмотреть возможность усилить меры контроля за реальным размером скидок в преддверии распродаж в рамках «Черной пятницы». Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на документ.

Председатель организации Иван Курбаков выразил мнение, что некоторые продавцы намеренно увеличивают стоимость товара за несколько дней до начала «распродажи», после чего снижают цену до исходного уровня, маркируя ее при этом пометками «со скидкой» или «по акции». В случае обнаружения нарушений он просит возбудить дела о нарушениях антимонопольного законодательства и недобросовестной конкуренции.

Юрист, директор департамента правовой поддержки общественной организации Максим Субботин отметил, что обман покупателей посредством ложных скидок является нарушением Федерального закона «О рекламе».

«Использование старых цен, выделенных другим цветом, или искусственное повышение и последующее снижение цен может рассматриваться как введение потребителя в заблуждение, а также как недобросовестная конкуренция и недостоверная реклама», — заявил он.

Субботин напомнил, что за данные нарушения предусмотрена ответственность, в числе которой денежные взыскания и запрет на дальнейшее использование подобных маркетинговых приемов.

Ранее в ФАС оценили резкий рост цен на один продукт в России.

