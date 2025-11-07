Полиция обнаружила в соцсетях фейки о нападениях на школы

Злоумышленники через закрытые Telegram-каналы в России создают видимость нападений на учебные заведения. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

«В таких каналах и чатах распространяются угрозы совершения взрывов, захвата заложников и других тяжких преступлений», — уточнили в главке.

В МВД объяснили, что злоумышленники пытаются создать иллюзию угрозы нападений на учебные заведения, используя информацию из открытых источников о личностях учеников, расписаниях и внутренних школьных мероприятиях. Таким образом они провоцируют панические настроения и хаос, отметили в МВД.

Как отмечается, основная цель организаторов подобных каналов — создать атмосферу тревоги и страха среди населения. В УКБ добавили, что это способствует нарушению стабильности учебного процесса, отмене занятий, снижению доверия к государственным органам и образовательным учреждениям. Также в полиции уверены, что целью злоумышленников может быть психическое состояние россиян.

Ранее россиян предупредили о мошеннических схемах, связанных с возвращением Visa.