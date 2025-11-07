На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Cемья в Австралии нашла в корзине для белья ядовитую змею

UPI: семья из Австралии нашла ядовитую змею в корзине для белья
true
true
true
close
Sunshine Coast Snake Catchers 24/7/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Cемья в Австралии нашла в корзине для белья ядовитую змею, пишет UPI.

На вызов семья оперативно откликнулась Саммер Вулстон, профессиональный ловец змей из службы Sunshine Coast Snake Catchers 24/7. Используя специальный крюк и защитную перчатку, эксперт аккуратно извлекла опасного гостя из белья и поместила в транспортную сумку.

Как сообщили в службе, змею не причинили вреда. После поимки её выпустили в подходящую природную среду обитания, где она может спокойно жить и исследовать территорию, уже не представляя опасности для людей.

Саммер шутит, что рептилия, по всей видимости, хотела постираться в машинке, проскользнув в дом через открытую дверь.

Ранее житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати. Эта змея считается одной из самых ядовитых в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами