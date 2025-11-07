UPI: семья из Австралии нашла ядовитую змею в корзине для белья

Cемья в Австралии нашла в корзине для белья ядовитую змею, пишет UPI.

На вызов семья оперативно откликнулась Саммер Вулстон, профессиональный ловец змей из службы Sunshine Coast Snake Catchers 24/7. Используя специальный крюк и защитную перчатку, эксперт аккуратно извлекла опасного гостя из белья и поместила в транспортную сумку.

Как сообщили в службе, змею не причинили вреда. После поимки её выпустили в подходящую природную среду обитания, где она может спокойно жить и исследовать территорию, уже не представляя опасности для людей.

Саммер шутит, что рептилия, по всей видимости, хотела постираться в машинке, проскользнув в дом через открытую дверь.

Ранее житель Южной Африки нашел капскую кобру под подушкой в своей кровати. Эта змея считается одной из самых ядовитых в мире.