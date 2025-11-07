На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России хотят ввести обратный акциз при переработке нефти за рубежом

Министерство финансов Российской Федерации предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие возможность выплаты обратного акциза при переработке российской нефти на давальческих условиях за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

Собеседник агентства отметил, что поправки были подготовлены для второго чтения законопроекта Минфина (№1026190-8), который является частью бюджетного пакета.

Уточняется, что данная возможность будет доступна только организациям, уполномоченным на это Правительством Российской Федерации.

Как поясняют источники «Интерфакса», целью этой меры является обеспечение возможности переработки российской нефти, в частности, на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, столкнувшихся с проблемой недозагруженности.

Давальческая схема предполагает передачу сырья одной стороной (заказчиком) другой стороне (переработчику) для изготовления продукции с заданными характеристиками.

Ранее Китай стал отказываться от нефти из России.

