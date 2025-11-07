На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военная база США эвакуирована после доставки подозрительного пакета с белым порошком

Rahmat Gul/AP

На одной из ключевых военных баз США была проведена частичная эвакуация после инцидента с подозрительной посылкой, содержащей неизвестный белый порошок, пишет Metro. Несколько человек были госпитализированы с симптомами недомогания.

По данным представителей базы, персонал вскрыл прибывшую посылку, после чего у некоторых сотрудников ухудшилось самочувствие. Их, в качестве меры предосторожности, доставили в ближайший медицинский центр для обследования. Точный характер их состояния не уточняется.

Сразу после обнаружения порошка были подняты службы экстренного реагирования. Предварительный тест на опасные вещества не выявил угрозы, однако здание, где была вскрыта посылка, а также соседнее здание, были эвакуированы и остаются закрытыми для проведения расследования.

По информации СМИ, помимо порошка в посылке также находились материалы, содержащие «политическую пропаганду».

Ранее США ударили по новому судну в Карибском море.

