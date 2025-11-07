Дело двух высокопоставленных экс-сотрудников Росгвардии направили в суд

Уголовное дело в отношении бывших высокопоставленных сотрудников Росгвардии Михаила Варенцова и Николая Чепкасова, обвиняемых в превышении полномочий при реализации нацпроекта с ущербом в 350 млн рублей, направлено в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного военного следственного управления СК РФ.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Московский гарнизонный военный суд», — сообщили в пресс-службе ГВСУ.

По данным следствия, в 2019-2020 годах государственный заказчик заключил с Научно-исследовательским институтом «Восход» три многомиллионных контракта на разработку специального программного обеспечения для обработки информации. Контроль за выполнением этих контрактов был возложен на Варенцова и Чепкасова.

«В 2021-2023 годах обвиняемые, превысив свои должностные полномочия, организовали приемку и оплату программного обеспечения, которое не соответствовало требованиям государственных контрактов. В результате условия контрактов не были выполнены, и государству причинен материальный ущерб свыше 350 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

Как отмечается, в рамках обеспечения исполнения приговора, включая взыскание штрафа, гражданских и имущественных требований, по ходатайству следователя суд наложил арест на имущество обвиняемых.

