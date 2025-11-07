Психолог рассказала, как ошибочные убеждения влияют на психику

Ошибочные убеждения могут формировать искаженную картину реальности и приводить к проблемам с психологическим здоровьем. Об этом RuNews24.ru рассказала психолог Елена Горелова.

По ее словам, многие психические расстройства, включая тревогу и депрессию, связаны с иррациональностью в мышлении.

«Ошибочные убеждения формируют искаженную картину реальности, из-за которой мы начинаем воспринимать мир и себя совершенно искаженно. Например, максималистское мышление может заставить нас чувствовать, что мы никогда не будем достаточно хороши, что в свою очередь подрывает нашу самооценку», — сказала Горелова.

Чтобы улучшить свое состояние, психолог посоветовала корректировать свои ментальные модели. Прежде всего стоит начать выявлять деструктивные убеждения, оценивать свои мысли и стараться находить позитив.

Врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого говорила, что бесконечный дефицит питания нарушает работу мозга, усиливает психические расстройства и формирует искаженный образ тела.

Ранее сообщалось, что некоторые вирусы могут снижать риск психических расстройств.