Российская воспитательница сломала ребенку руку и попала под суд

В Северной Осетии воспитательница сломала ребенку руку и попала под суд

В Северной Осетии бывшая работница детского сада получила наказание за недопустимые методы воспитания. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Северная Осетия - Алания.

Суд установил, что 7 августа 2024 года обвиняемая, которая на тот момент работала педагогом в младшей группе учреждения, в воспитательных целях хватала детей за головы. Также, по информации mk.ru, воспитательница сломала своему подопечному плечевую кость. Женщина схватила ребенка за руку, протащила его несколько метров по полу, что привело к тяжелой травме.

«Виновной назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 10 % от заработной платы осужденной в доход государства», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Германии воспитательница попала под суд за массовые оскорбления двухлеток.