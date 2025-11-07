На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Отец участницы массовой драки подростков в Краснодаре сам привез дочь в полицию

true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

В Краснодаре на отца участницы массовой драки подростков составили протокол. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Мужчина со своей несовершеннолетней дочерью по своей инициативе приехали в отдел полиции, где с ними провели работу сотрудники ПДН. Девушка-подросток дала пояснения по поводу произошедшего.

В отношении отца составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ — неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию. Проверка по факту случившегося продолжается.

Инцидент произошел на улице Героя Яцкова. На кадрах с места инцидента заметно, как на детской площадке более 20 человек окружили двух молодых людей, один из которых нанес удар другому. При этом вокруг ходят взрослые, но на ситуацию не реагируют. Как рассказала одна из жительниц, от этой компании пострадала ее 14-летняя дочь, которой выбили зубы.

Ранее петербуржцы устроили драку на проезжей части и попали на видео.

