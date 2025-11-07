На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дело брата премьера Испании рассмотрят в феврале 2026 года

Судебный процесс по делу брата премьера Испании назначен на февраль 2026 года
Global Look Press/Keystone Press Agency

Высший суд автономного сообщества Эстремадура объявил, что процесс над Давидом Санчесом, братом премьер-министра Испании Педро Санчеса, назначен на период с 9 по 14 февраля 2026 года. Об этом пишет ТАСС.

В прошлом году в здании провинциального совета Бадахоса прошли обыски, инициированные гражданской гвардией. Целью было обнаружение документов, касающихся деятельности Давида Санчеса, возглавлявшего отдел сценических искусств. В июне текущего года суд официально начал расследование в отношении брата главы правительства, а также ряда других лиц. Их подозревают в растрате, злоупотреблении служебным положением и использовании влияния в корыстных целях.

Основанием для судебного разбирательства послужила жалоба, поданная синдикатом «Чистые руки». Организация обвиняет Давида Санчеса в незаконном получении заработной платы из государственных средств при фактическом отсутствии на работе, а также в уклонении от уплаты налогов путем проживания в Португалии.

Синдикат «Чистые руки» ранее также инициировал судебное преследование против Бегоньи Гомес, супруги Педро Санчеса. В апреле 2024 года суд начал расследование в отношении Гомес по подозрению в использовании связей и коррупции в сфере бизнеса.

Ранее в Испании возбудили дело против генпрокурора.

