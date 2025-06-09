В Испании возбудили дело против генпрокурора за утечку данных

Верховный суд Испании инициировал уголовное преследование генерального прокурора страны Альваро Гарсии Ортиса и главы прокуратуры Мадрида Пилар Родригес по делу о разглашении конфиденциальной информации, касающейся партнёра главы мадридского правительства Исабель Диас Аюсо. Об этом сообщается на сайте суда.

В заявлении говорится, что судья признал наличие подтвержденных признаков предполагаемого преступления. Речь идет о разглашении конфиденциальных данных, установленных в ходе расследования последних месяцев. В частности, СМИ была передана личная переписка между адвокатом и прокурором относительно налогового дела против Альберто Гонсалеса Амадора, партнера Аюсо.

По версии следствия, 13 марта прошлого года, после выхода статьи в газете El Mundo о предложении прокуратуры заключить досудебное соглашение с обвиняемым, Ортис, при содействии Родригеса, организовал экстренную рассылку внутренних переписок журналистам.

Прокурорская тайна, согласно законодательству Испании, защищает частную переписку между адвокатом и представителем обвинения. Тем не менее, секретная информация не просто попала в руки репортеров, но и была использована для подготовки официального заявления столичной прокуратуры, опубликованного на следующий день.

Суд отмечает, что неправомерная утечка информации нарушила право на личную тайну, а также нанесла вред репутации прокуратуры как института, чья работа должна быть основана на принципах легальности и беспристрастности. Теперь прокуратуре и потерпевшим сторонам предстоит в течение 10 дней решить, будут ли ли добиваться начала судебного процесса, или попросят суд о прекращении дела.

Ранее Пентагон поспешил увольнением советников Хегсета из-за утечки данных.